Михаил Щапов поможет в вопросе устранения недоработок в качугской школе

Когда счастье длилось недолго. Новая школа в Качуге разваливается на глазах, а подрядчик не выполняет гарантийные обязательства.

Новая кирпичная трехэтажная школа в поселке Качуг появилась в 2015 году. Старая сельская была деревянной, ее признали аварийной и снесли. Радости сельчан не было предела. Но длилась она недолго. Буквально через год школа начала разрушаться. Технология строительства была нарушена. Сейчас вся дождевая вода и растаявший снег уходят в провалы, которые образовываются между зданием школы и отмосткой. Она, кстати, и предназначена для защиты от воды. Но здесь явно не работает. Директор учебного заведения не раз обращался к подрядчику с требованием устранить эти проблемы. Но, как говорится, воз и ныне там.

Евгений ЗУЕВ, ДИРЕКТОР КАЧУГСКОЙ СОШ №2: В течение весны и лета мы ежемесячно выходим на подрядчика, выходим на заказчика, на УКС с требованиями устранить недостатки. Это школа. Школа должна быть безопасной, школа должна быть комфортной.

Директор школы практически в одиночку борется с ситуацией. Но ничего не меняется. А между тем срок гарантийных обязательств подрядчика подходит к концу. Он закончится в марте 2020 года. На помощь пришел депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов. Он посетил учебное заведение, оценил ситуацию.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ: Здесь нужно вести претензионную работу с подрядчиком, так как гарантийные сроки еще не закончились. Здесь, конечно, одному директору сложно с этим бороться, потому что это такие не простые юридические вопросы. Поэтому здесь и районная власть должна помогать, и, может быть, региональная. Сейчас мы подключимся к этому вопросу, и, я думаю, все вместе найдем выход. И те недоработки, которые подрядчик допустил, мы совместными усилиями должны исправить, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях.

3 ноября Евгений Зуев напишет очередное претензионное письмо в адрес тех, кто построил школу. Уже два месяца от подрядчика нет ни одного ответа и не проведено никаких работ. Это дает повод обратиться в суд. Возможно, именно это — единственный выход в данной ситуации.