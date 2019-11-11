Михаил Щапов: ФОК в Зиме удалось возвести благодаря слаженной работе губернатора, областных министерств, депутатов, подрядных организаций

Как отметил депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов, ФОК в Зиме — это серьезный объект, возвести который удалось благодаря слаженной работе губернатора, областных министерств, депутатов, подрядных организаций.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нужно понимать, что это часть большой программы по развитию спорта в Иркутской области. С 2015 по 2018 год строительство и ремонт спортивных объектов выросли в 4 раза. Если в 2018 их построили и отремонтировали 50, то в 2015 всего 12.

Такие спортивные комплексы также скоро появятся в Балаганском, Жигаловском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском районах и в селе Урик Иркутского района.