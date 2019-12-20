Межведомственная группа начала работать в Тулуне

Межведомственная группа по вопросам ликвидации последствий ЧС, созданная по поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, начала работать в Тулуне. В оперативном штабе первое совещание провел руководитель группы, исполняющий обязанности первого зама главы региона Владимир Дорофеев. Участники обсудили первоочередные задачи. Это восстановление в полном объеме жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры. Также необходимо не затягивать со строительством новых объектов. На контроле соблюдение социальных гарантий людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и многодетных семей.

Владимир ДОРОФЕЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Задачи, которые поставлены президентом, требуют актуализации. Актуализации тех моментов, которые до сегодняшнего дня в той или иной степени не в полной мере решены. Должна пройти перезагрузка каждого, от кого зависит принятие тех или иных решений по проблемам, которые стоят на подтопленных территориях. Именно поэтому такая рабочая группа создана.

Владимир Дорофеев пояснил, что сейчас программа по ликвидации последствий летнего паводка корректируется. Известно, что она будет разбита на три этапа. Срок исполнения первого – август 2020 года, спустя еще 2 года работы должны быть полностью завершены.