Международный день земли отметили сегодня в мегетском лесопитомнике

Волонтеры высадили около сотни саженцев сосны, а наша съемочная группа узнала эксклюзивные методы сохранения леса в Иркутской области.

Константин Бушуев — командир отряда «Добровольцы лесов Сибири». Можно сказать, сегодня он здесь самый опытный волонтер. В копилку его добрых дел добавились еще несколько деревьев.

Константин БУШУЕВ, КОМАНДИР ОТРЯДА «ДОБРОВОЛЬЦЫ ЛЕСОВ СИБИРИ»: Для меня важно как для иркутянина. У нас очень много акций, которые проходят в рамках города, в рамках Иркутского района. Мы высадили в прошлом году около 200 деревьев в двух школах – 9 и 69. Конечно, это просто мой долг как россиянина, как горожанина. Я очень рад, что такой отряд у нас год назад образовался.

Сегодня в отряд «Добровольцев лесов Сибири» вступили еще 15 человек. Они не только узнали, как правильно сажать деревья, но и познакомились с единственной в Иркутской области технологической линией посева. Она оснащена бункером для заполнения кассет субстратом и сеялкой точного высева. Одновременно такое устройство обслуживают 6 человек. За один час получается 360 кассет. В каждой из них 81 саженец. Но и это еще не все. Сотрудники мегетского питомника готовят новый эксклюзивный проект.

Екатерина УДЕРЕВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ СИБИРИ»: В Иркутской области с этого года запускается пилотный проект по аэросеву. Нам покажут, как делаются семена в гранулах. Эти семена будут распыляться в труднодоступных регионах. Это будет пилотный проект для всей России.

Впрочем, у всех, кто заботится об экологии, будет своя уникальная возможность помочь природе. В мае Иркутск присоединится к Всероссийской высадке деревьев.

Михаил КАРНАУХОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всероссийский день посадки леса будет у нас также на всей территории Иркутской области. В частности, по Иркутскому району мы будем осуществлять данную посадку в иркутском лесничестве, скорее в иркутском участковом лесничестве. Будет проходить 17 мая данное мероприятие.

В этом году в Иркутской области планируется восстановить 132 тысячи гектаров леса.