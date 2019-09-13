Медведица Маша живет в вольере возле придорожного кафе в Смоленщине

«Медведь умирает». Видео с таким названием разместили иркутяне в соцсетях. На нем животное лежит в нехарактерной позе посреди мусора. Наша съемочная группа отправилась проверить состояние зверя и разобраться в целом в ситуации.

Эти кадры потрясли многих. Неподвижный медведь среди мусора. Многие решили: животное при смерти и призвали срочно спасать зверя. Наша съемочная группа сегодня отправилась в Смоленщину. Ситуация не так критична. Это медведица Маша. Уже 20 лет она живет в вольере возле придорожного кафе. За ней ухаживают хозяева, часто животное подкармливают местные жители.

Наталья ЗДОРОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Ну, мы, как только узнали о медведе, приезжаем сюда и иногда подкармливаем. Яблоками и сгущенкой. И конфетками. Нам очень нравится это. И детям, и нам.

После подобного кормления Маша и стала звездой соцсетей. Съев нескольких банок сгущенки, животное отдыхало. Именно этот момент попал на видео. Чтобы успокоить пользователей, медведицу сегодня осмотрели ветеринары.

Елена ИВАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАРКОВСКИМ ВЕТЕРИНАРНЫМ ПУНКТОМ: На мой взгляд, животное, конечно, выглядит здоровым. Оно упитано, шерсть блестящая. Вольер большой. Я считаю, что условия содержания хищника удовлетворительные.

На самом деле многие неравнодушные люди следят за судьбой Маши. Они следят за тем, чтобы ей ежегодной ставили прививки, вовремя кормили и содержали животное в чистоте, насколько это возможно.

Ирина УВАРОВА, АДМИНИСТРАТОР КАФЕ: Наш директор взял ее. Поставил вольер. Как вы видите, он довольно обширный и свободный. И она себя довольно комфортно в нем чувствует. В дикую природу ее нельзя отпустить, так как она не приспособлена к этим условиям, она всю жизнь провела в клетке.

И в свои 20 лет Маша чувствует себя хорошо. Любит принимать гостей. Поэтому внимание неравнодушных людей, которые будут ее кормить, а перед зимними холодами это особенно важно, медведице только в радость.