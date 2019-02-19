Медработники Боханской районной больницы получили новое жилье

Праздник сегодня отмечают сотрудники Боханской районной больницы. Там 16 семей молодых специалистов получили новое жилье. Кроме того, в больнице готовят к открытию современный стационар. В нем будут работать сразу 9 отделений.

Совсем скоро у Вадима впервые появится собственная комната. Еще вчера семье Раднаевых приходилось ютиться в однокомнатной съемной квартире, а сегодня они стали хозяевами собственного уютного уголка. Новоселье отмечают и другие медицинские работники Боханской районной больницы. На торжественном открытии нового многоквартирного дома губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи 16 семьям молодых специалистов. Многие приехали в Боханский район по программе «Земский доктор» из других регионов.

Светлана РАДНАЕВА, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ОГБУЗ «БОХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»: Переехав в Боханский район, очень многие работники просто не ожидали, что будет вот такое служебное жилье. Было приятной неожиданностью. Многие снимали, многие жили у родственников. В основном снимали, конечно. И тут, когда главный врач однажды сообщил, что такой проект уже подписан губернатором, министром, у всех был восторг, но никто не ожидал, что это будет столь быстро. Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ну, я должен сказать, что это хорошо повлияло на ситуацию с врачами, потому что приехало достаточно много врачей из регионов Российской Федерации и не только Российской Федерации. И это позволило полностью укомплектовать как поликлинику, так и будущий стационар, который в середине июня месяца запустится. Я думаю, что все жители Боханского района будут удовлетворены тем уровнем и самой больницы, и оборудования, и медицинских работников.

На обеспечение жильем молодых специалистов в Боханской больнице из областного бюджета выделили более 36 миллионов рублей. На эти деньги возвели 24-квартирный дом. Летом планируют обустроить придомовую территорию и детскую площадку. Меняется и Боханская районная больница. Здание было долгостроем. Начали возводить его в 2006-м, затем стройку заморозили. Возобновили лишь спустя 10 лет по поручению губернатора Сергея Левченко. Уже летом этого года новый стационар примет первых пациентов.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В конце декабря 2018 года мы разработали дорожную карту, она мною утверждена как по запуску дома, она сегодня реализована, так и по открытию стационарных 155 коек. Открытие должно состояться, как сказал губернатор, в июне 2019 года. То что мы сегодня видели, не вызывает опасений. Со мной сегодня прибыли главных специалистов-экспертов порядка 5 человек. Мы проверим ход реализации дорожной карты по каждому направлению.

В больнице откроют четыре новых современных отделения: первично-сосудистое и психиатрическое, а также травмоцентр второго уровня и межмуниципальный центр малоинвазивной хирургии. Это позволит принимать пациентов не только Боханского района, но и всего Усть-Ордынского округа.