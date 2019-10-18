«Малые щаповские чтения» прошли в селе Анга Иркутской области

Краеведческая конференция под названием «Малые щаповские чтения» прошла в селе Анга Иркутской области. На родине известного антрополога Афанасия Щапова юные краеведы и исследователи делятся своими открытиями.

Центр Святителя Инокентия, село Анга — родина не только православного святого, но и знаменитого антрополога. Афанасий Прокопьевич Щапов — русский этнограф и историк освоения Сибири, работал здесь в середине XIX века. Почти два столетия спустя здесь собрались школьники, учителя и краеведы области, чтобы рассказать о том, что для них важно.

Поговорить о своей малой Родине приехали дети из разных школ области. Качугский и Жигаловский район, Иркутск, Усолье-Сибирское. Лиза Погодаева вместе с семьей проехала 170 километров по гравийной дороге, чтобы выступить на конференции.

Елизавета ПОГОДАЕВА: Есть на карте Иркутской области село с необычным названием Чикан. Это моя маленькая родина, и я ее люблю. В советские времена люди не верили в Бога. И они начали рушить храм.

О сгоревшем храме святителя Иннокентия в селе Чикан Жигаловского района, о своих прадедах и значимых людях своей малой Родины, истории названий сел, деревень, районов и даже яслей — все это доклады школьников, которые делают открытия не только для себя, но и для своих земляков. Так случилось с памятником столетия Ленского речного пароходства.

Нина ФАЙЗУЛЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: Девочка провела исследование и пришла к выводу, что некогда на месте этого памятника стоял совсем другой памятник. Памятник Молотову-Скрябину, но в годы опалы он был снесен и заменен вот на такой новый монумент. Вот ее открытие, которое она делала для себя, становится зачастую открытием для всех жителей поселка. Потому что многие поколения даже не помнят, что когда-то это была совсем другая история.

Пока дети делились своими открытиями с профессорами и доцентами Иркутского госуниверситета, учителя слушали обучающий семинар по краеведению. По окончании все участники получили заслуженные награды, а также наставления и пожелания не останавливаться в своей работе, ведь, чтобы смело идти в будущее, нужно знать свое прошлое.