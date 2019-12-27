«Люди труда»: фермер Виктор Катанаев

Фермер-философ. Так иногда называют знакомые Виктора Катанаева. Лет 15 назад профессиональный горняк в чистом поле, недалеко от Усть-Ордынского, поставил небольшой дом и начал работать на земле. С тех пор многое изменилось, а хозяйство Катанаева стало одним из известных в округе. О необычном подходе и трудовой терапии в рубрике «Люди труда».

Вячеслав И, РАБОТНИК ФЕРМЫ: Как подрастают, так на ведра переходим. А потом уже и ЗЦМ кормим.

ЗЦМ — это заменитель цельного молока. А настоящее пока маленькие Дуня и Конопуша получают три раза в день. За это отвечает Вячеслав И. Ему всего лишь 22. Иркутянин. Но 2 года назад решил уехать из города. Да так и остался на ферме.

Вячеслав И, РАБОТНИК ФЕРМЫ: Я к другу приехал в гости. Он мне посоветовал эту работу. И мне здесь очень понравилось. Тут природа, тут свежий воздух. И постоянно хорошее питание. Ну, жить можно.

Это крестьянско-фермерское хозяйство находится в полях, километрах в 6 от поселка Усть-Ордынский. Сейчас здесь живут и работают 17 человек. У каждого своя, местами нелегкая судьба. Например, Александр переехал из Мегета. Признается, не от хорошей жизни. Но здесь все устраивает. Единственное табу — алкоголь.

Ежедневно на ферме перерабатывают полтонны молока. В итоге получается около 50 килограммов сметаны, около сотни кило творога. Покупатели есть на все. За это направление отвечает Татьяна Урбазаева. Сюда приехала из Бурятии вслед за мужем и осталась.

Татьяна УРБАЗАЕВА, ПЕРЕРАБОТЧИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: Кто тут будет насильно нас держать-то? Нет, конечно. Здесь же воздух хороший. Отношение хорошее. Люди. Коллектив. Все друг другу, если надо поможем, выручим. Хозяева хорошие. — Так он все-таки ведет себя как хозяин или как старший коллега? Татьяна: Как старший коллега. Не как хозяин или там начальник.

Он — это Виктор Катанаев. Экс-десантник и горняк. А сейчас известная на всю округу личность. Фермер. У него в аренде 1700 гектаров земли. Из них в собственности, на которой и построена «фазенда», 60 гектаров. Виктор Михайлович старается разбираться во всем: и в качестве кормов для любимых буренок, и в технике, и, естественно, в психологии.

Виктор КАТАНАЕВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Моя задача — вот этим всем ребятам, которых вы видели, привить им чувство достоинства через труд. И у них все это есть. Это только надо видеть и поощрять. Четкая организация труда, заинтересованность и фактор доверия. И не надо быть лукавым.

Бильярдный стол, теннисный. Телевизор с игровой приставкой. Это комната отдыха для работников фермы Катанаева. Здесь они собираются, отдыхают, проводят турниры. Ну и, естественно, обсуждают и планируют свою жизнь на будущее.

Например, разговоры об экономике. Глава хозяйства показывает наглядно, какой доход и как он складывается у каждого работника. Сейчас это 30 тысяч в месяц. Из них зарплата + премия — 12. Плюс питание, проживание. Спецодежда. Для сравнения: в 2013 году это было в два раза меньше.

Виктор КАТАНАЕВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Задача на ближайшие пять лет нам выйти из состояния бедности. Но устойчивой бедности. И выйти на доход в 120 тысяч рублей в месяц. А в год на каждого это 1 миллион 320 тысяч. И если 50% из всего этого будет деньгами — это будет замечательно.

Хозяйство Катанаева — постоянный участник всех возможных программ по поддержке сельхозпроизводителей региона. Это и лизинг техники, и гранты на молочную ферму. Сейчас в планах постройка двух домов для работников. И увлечение численности стада. Сейчас это 240 голов, из которых 95 — дойных. На вопрос: зачем это, Виктор Михайлович отвечает просто: