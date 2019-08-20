Лисята-попрошайки вышли к людям в Усть-Кутском районе

Попрошайки с трассы стали героями интернета. Нескольких лисят, которые бегали у дороги и совсем не боялись людей, снял сегодня житель Усть-Кута. Животные встретились мужчине на федеральной трассе «Вилюй», недалеко от деревни Каймоново. Неравнодушный водитель покормил зверей чем мог. Но похожее видео из Усть-Кутского района уже публиковали очевидцы около трех недель назад. На нем такие же лисята, которые попрошайничают на дороге. Между тем зоозащитники говорят: кормить диких зверей высококалорийной человеческой едой — все равно что давать им наркотики. Животные будут стремиться раздобыть лакомство вновь и вновь, могут даже нападать на людей, если им не дадут угощение.