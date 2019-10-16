Лес под строительство жилья в Тулуне вырублен на законных основаниях

Разрешение на снос зеленых насаждений на земельном участке подписал непосредственно мэр города. Поэтому вся площадка разрабатывается в рамках существующего законодательства без отступления от норм. Об этом заявил руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев. Также он подчеркнул: для пострадавших от паводков в Тулуне никто не строит домов барачного типа. А в следующем году строящийся микрорайон Тулуна благоустроят. За зиму подрядчик разработает проекты. Но сейчас главная задача — не упустить теплое время и выполнить максимальный объем строительства жилья.