Лес под строительство жилья в Тулуне вырублен на законных основаниях

Лес под строительство жилья в Тулуне вырублен на законных основаниях16.10.19
Разрешение на снос зеленых насаждений на земельном участке подписал непосредственно мэр города. Поэтому вся площадка разрабатывается в рамках существующего законодательства без отступления от норм. Об этом заявил руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев. Также он подчеркнул: для пострадавших от паводков в Тулуне никто не строит домов барачного типа. А в следующем году строящийся микрорайон Тулуна благоустроят. За зиму подрядчик разработает проекты. Но сейчас главная задача — не упустить теплое время и выполнить максимальный объем строительства жилья.
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