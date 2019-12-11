Ледовая обстановка ухудшилась на Байкале

Это связано с усилением северо-западного ветра. Выход на лед опасен во многих местах, которые пользуются популярностью у любителей активного отдыха и рыбаков. Так, в бухте Базарная произошло разрушение льда. Аналогичная ситуация в заливе Куркут, где на выходе из залива наблюдаются торосы. В заливе Мухор у мыса Улирба торосы, местами пропарины. В районе острова Ольхон открытая вода. При этом ледовая обстановка на озере Байкал из-за штормовых ветров меняется ежедневно. В опасных местах устанавливают вешки и информирующие знаки, сообщают в центре ГИМС главного управления МЧС России по Иркутской области.