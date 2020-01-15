Лед на Байкале опасен!

Спасатели обследовали самые популярные места выхода на лед и пришли к однозначному выводу. Опасная зона на замерзшей акватории озера в Слюдянке вдоль берега мыса Шаманский. Там толщина льда около 5-10 сантиметров. А вот дальше, в сторону Култука, около 3-4 километров открытая вода. В Байкальске у берега лед почти 17 сантиметров, дальше по озеру уже 11. В Листвянке толщина 5-7 сантиметров, но в полутора километрах от берега льда нет. Еще одно излюбленное туристами место — пролив Ольхонские ворота на Малом море. Там лед встал на 15-20 сантиметров. Из-за теплой погоды обстановка на Байкале нестабильная, идет постоянное движение. Образуются трещины и торосы.

Андрей ШУТОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Естественно, ни о каком выезде на лед автотранспорта пока речи нет. Ежедневно сотрудники ГИМС и дорожной службы Иркутской области проводят замеры в том месте, где ежегодно открывается ледовая переправа, соединяющая материк и остров Ольхон. Есть опасения у сотрудников ГИМС в том, что ледовая переправа в этом году может быть в принципе не открыта. В некоторых местах толщина льда не превышает и 10 см.

И буквально сегодня в сети появилось видео, как два человека провалились в полынью на Байкале. МЧС России по Иркутской области настоятельно просит быть осторожными и не выходить на еще неокрепшую акваторию.