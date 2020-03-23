Кругобайкальская железная дорога отмечает 115-летие

В этом году ей исполняется уже 115 лет, а совсем недавно она вошла в список самых красивых железнодорожных маршрутов мира. Речь идет о КБЖД. Сейчас по путям курсирует специальный зимний рельсовый автобус. Пассажиров намного меньше, чем летом, но экскурсоводы видят в этом свои плюсы. Можно увидеть то, что не заметишь летним днем.

В зимнем рельсовом автобусе всего три вагона. В это время года их главное достоинство — наличие отопления. Старинный и красивый летний ретропоезд таким благом цивилизации похвастаться не может. Кстати, многие из тех, кто отправился в путешествие по заснеженной дороге, на маршруте КБЖД не новички. Они говорят: в каждом времени года есть своя красота. Летом — это синяя гладь Байкала, осенью яркие краски, а зимой — сверкающие ледяные торосы и верхушки Хамар Дабана, которые в теплое время года видно не так хорошо.

Среди гостей встречаем бывшую иркутянку, которая уже давно живет в Белоруссии, Надежду Макарову. Она приехала сюда в гости буквально на пару недель, но не съездить по любимому маршруту не смогла, слишком соскучилась по родным местам.

Надежда МАКАРОВА: Я очень счастлива и советую всем здесь побывать. Чтобы понять, какая природа у нас все-таки есть. Насколько нужно ее понимать, беречь. Насколько нужно чувствовать ее.

О том, что КБЖД — красивейшая железная дорога в мире, жители Иркутской области знали уже давно. Теперь это звание официально утвердили. Причем, кругобайкалка стоит в одном списке с известными во всем мире железнодорожными маршрутами, такими как «Вена –Грац» в Австрии, «Дарджилинг» — Гималайская железная дорога в Индии, курсирующий по Европе «Бернина экспресс». КБЖД поражает не только своей красотой, но и историей. В суровых условиях, вдали от цивилизации здесь начали прокладывать путь в 1901-м. 13 тысяч человек со всей страны и из-за рубежа. Рабочие приезжали из Сербии, Албании, Черногории, Китая, Японии, Италии. В год гибло до ста человек. В скалы приходилось буквально вгрызаться: на каждый километр пути использовали по вагону взрывчатки. Строительство металлического моста на станции Половинной шло в тяжелейших условиях. Сейчас он уже не используется.

Надежда ШИПИЦЫНА, ЭКСКУРСОВОД: Мост в идеальном состоянии, клепаный. Интересно, что на такую работу нанимали либо глухих, либо слабослышащих людей. Представьте, огромное количество людей лупит по этим клепкам, и даже абсолютно здоровый человек мог стать глухим. Сварки тогда еще не было.

Сегодня мы не могли не спросить про ситуацию с коронавирусом и снижением потока иностранных туристов. Экскурсовод Надежда Шипицына отмечает: понятно, что ситуация сложная, но насколько все изменится, предсказать сложно. Зимние рейсы всегда больше русские, и сейчас на КБЖД приезжают люди со всей страны. Гид надеется, что к лету будет также, а может быть, ситуация и вовсе уже выправится.

Надежда ШИПИЦЫНА, ЭКСКУРСОВОД: Перспективы у нас не очень хорошие на данный момент. Потому что китайцев будет мало. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что будут наши соотечественники и будут европейцы. Хотя у них тоже определенные сложности. Пока ситуация непредсказуемая, очень сложно что-то прогнозировать. Пока зимние туры такие же, как в том году.

КБЖД — маршрут, который удивляет и восхищает буквально на каждом повороте пути. Когда-то этот путь соединил Восток и Запад нашей страны. И за 115 лет она сохранилась почти в первозданном виде. В этом каждый год убеждают множество туристов. Так, только за 2019-й здесь побывало 80 тысяч пассажиров.



