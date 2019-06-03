Их объединяет любовь. Не только к работе, но и к спорту. Самые крупные корпоративные соревнования компании «Роснефть» стартовали в Ангарске. В них участвуют более 280 спортсменов из 10 подразделений. Состязания традиционно собирают более сотни любителей спорта. О том, как открывали спартакиаду и как проходили первые поединки, расскажем в следующем материале.

Корпоративная спартакиада нефтяной компании «Роснефть» проходит в этом году уже в юбилейный, пятнадцатый, раз. Торжественные песни, зажжение огня и приветственные речи руководителей и приглашенных гостей.

Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АНХК»: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники, гости зональных соревнований пятнадцатой летней спартакиады, от имени руководства Ангарской нефтехимической компании поздравляю вас с открытием соревнований. Уверен, что данные соревнования пройдут на высоком уровне и оставят незабываемое впечатление. Желаю всем участникам успешных стартов и блестящих побед.

Предприятие уделяет особое внимание физическому развитию своих сотрудников. В программу игр традиционно вошли самые популярные и доступные виды спорта. Среди них мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы и другие. Весь год участники проходят серьезный отбор на соревнования, которые дарят им множество приятных эмоций.

Алексей БЕЛАН, РАБОТНИК АО «РОСНЕФТЬ»: Победа в этих соревнованиях, особенно в перетягивании каната — это такой, знаете, массовый вид спорта. Там как будто все тянут этот канат: и зрители, и участники. И когда команда побеждает. Это победа не только в канате, но и в спартакиаде. И все выбегают, поздравляют. Это здорово. Иван МОИСЕЕВ, РАБОТНИК АО «РОСНЕФТЬ»: Это организация досуга, здорового досуга. Это, конечно же, сплочение и объединение команд, и, соответственно, чтобы работники могли не только выполнять свои непосредственные должностные обязанности, но и, конечно же, защищать честь общества, выступать на таких замечательных соревнованиях, и повышать свои показатели не только в труде, но и в спорте.

Спартакиада — самые крупные спортивные соревнования нефтяной компании «Роснефть». Зональные этапы параллельно проходят в 9 городах присутствия компании: Ангарске, Хабаровске, Тюмени, Уфе, Бузулуке, Самаре, Рязани, Краснодаре и Туапсе. Победители зональных туров отправятся на финальные соревнования.