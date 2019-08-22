Юные альпинисты из лагеря «Ангасолка» совершили восхождение на один из пиков Трехглавой

22.08.19

Очередная высота покорилась. Юные альпинисты из детского лагеря отдыха «Ангасолка» совершили восхождение на один из пиков Трехглавой. Вершина в Восточных Саянах приняла гостей неласково.

 

Путь к вершине начинается из поселка Аршан и идет вдоль русла своенравной красавицы Кынгарги. Паводок натворил бед и здесь: вода снесла все переправы, приходится наводить их заново. Первый день — это лишь подход чуть ближе к вершине, но Саяны — горы молодые, их вершины не сглажены временем. Идти часто приходится в очень крутую гору. После ночевки в базовом лагере утро восхождения.

Трехглавая — вершина, которая хорошо знакома всем, кто был на пике Любви в Аршане. Оттуда она выглядит как «настоящие» далекие горы. Высота более 2,5 тысяч метров. Пики Трехглавой называют «башнями». Когда группа выходит в цирк, башни еще видны. Но пока поднимались на гребень, вершина скрылась в тумане.

Небольшой отдых на гребне — и вперед, на штурм Южной башни. Погода совсем испортилась, пошел снег. Для гор ситуация естественная. Но к Центральной башне проход закрыт.

Это восхождение — часть международного проекта «Мосты дружбы», который на средства фонда президентских грантов реализуют в детском лагере «Ангасолка». Дети ездят в Монголию и принимают у себя гостей из разных стран, поднимаются на вершины, исследуют родную природу. Кстати, «Ангасолка» — единственный в стране стационарный детский лагерь, который развивает спортивный туризм.

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