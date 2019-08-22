Юные альпинисты из лагеря «Ангасолка» совершили восхождение на один из пиков Трехглавой

Очередная высота покорилась. Юные альпинисты из детского лагеря отдыха «Ангасолка» совершили восхождение на один из пиков Трехглавой. Вершина в Восточных Саянах приняла гостей неласково.

Путь к вершине начинается из поселка Аршан и идет вдоль русла своенравной красавицы Кынгарги. Паводок натворил бед и здесь: вода снесла все переправы, приходится наводить их заново. Первый день — это лишь подход чуть ближе к вершине, но Саяны — горы молодые, их вершины не сглажены временем. Идти часто приходится в очень крутую гору. После ночевки в базовом лагере утро восхождения.

Трехглавая — вершина, которая хорошо знакома всем, кто был на пике Любви в Аршане. Оттуда она выглядит как «настоящие» далекие горы. Высота более 2,5 тысяч метров. Пики Трехглавой называют «башнями». Когда группа выходит в цирк, башни еще видны. Но пока поднимались на гребень, вершина скрылась в тумане.

Небольшой отдых на гребне — и вперед, на штурм Южной башни. Погода совсем испортилась, пошел снег. Для гор ситуация естественная. Но к Центральной башне проход закрыт.

Это восхождение — часть международного проекта «Мосты дружбы», который на средства фонда президентских грантов реализуют в детском лагере «Ангасолка». Дети ездят в Монголию и принимают у себя гостей из разных стран, поднимаются на вершины, исследуют родную природу. Кстати, «Ангасолка» — единственный в стране стационарный детский лагерь, который развивает спортивный туризм.