Электронная очередь появилась в одной из поликлиник Братска

Поликлиника XXI века без очередей, скандалов и бумажных медицинских карт. Теперь такая есть и в Иркутской области, она работает на базе больницы №5 Братска. Учреждение стало участником совместного проекта Министерства здравоохранения страны и госкорпорации «Росатом».

Вот так должна выглядеть современная больница: никаких очередей в регистратуру, никаких узких окошек. Все доверительно, пациенты могут устроиться на стуле. Регистратор помогает определиться с услугой, очередь электронная, талоны выдает автомат.

Надежда КАНИЩЕВА, РЕГИСТРАТОР ПОЛИКЛИНИКИ БРАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №5: Если ничего экстренного не произошло, то направляем к узкому специалисту или терапевту. Нажимаем «запись на прием». Регистратор вызывает и все. Оформляйтесь на свободное время.

В день здесь принимают до 850 человек. Раньше, говорят, едва не доходило до драк. Сейчас совсем другое дело.

Ольга Александровна, ПАЦИЕНТКА: Более комфортно стало и удобно для больных. Очереди не надо стоять. Быстро принимают кровь по талонам.

Галина Никитична, ПАЦИЕНТКА: По талонам первый раз. Была предварительная запись. Удобно. Понравилось. Процедурный кабинет на забор крови работает по времени, не надо толкаться, очередь занимать.

Медицинское учреждение стало участником федерального проекта. Его запустило Министерство здравоохранения России и госкорпорация «Росатом». Главная задача — изменить логистику. С помощью анкетирования поняли: больше всего нареканий вызывают очереди в регистратуру и на сдачу крови. С них и начали.

Людмила БРЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ БРАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №5: Пришел сегодня пациент на прием к доктору. Его надо обследовать. Сам доктор в компьютере выбирает время. Потом спрашивает у пациента, в какое время, в какой день ему удобно будет прийти. Пациент говорит, например, во вторник. Открыл доктор компьютер и записал по программе. С 7.30 сдача крови. Это очень удобно. Не надо отпрашиваться с работы.

Изменилась и система обращения с медицинскими картами. Теперь никаких бумаг. Все документы врачу доставляет курьер. А система отслеживания карт гарантирует, что ни одна из них не будет утеряна.

Ирина КАНИЩЕВА, РЕГИСТРАТОР ПОЛИКЛИНИКИ БРАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №5: Мы заранее печатаем списки, отбираем заранее карточки и отправляем их по кабинетам. Пациенты приходят, а карточка уже в кабинете. Но и день в день мы тоже ищем. Нам звонят врачи, и мы поднимаем карточку в кабинет.

Еще одно новшество — это колл-центр. Специалисты ежедневно принимают до 400 звонков с 7.30 до 19.00. Диспетчер ответит на любой вопрос о работе терапевтов и узких специалистов, оформит вызов врача на дом, запишет на прием.

При содействии ТРК Братск