Экологическая акция «360 минут» прошла на Байкале

Они ездят на Байкал не отдыхать, а убираться. На берегах озера прошла традиционная масштабная волонтерская акция. На этот раз участники не только собирали мусор, но и обустраивали тропы и пикниковые зоны. Сколько тонн мусора собрали за все прошедшие годы и почему акции теперь необходим новый формат, расскажем далее.

В волонтерских проектах оказался случайно, но участие в них затянуло с головой. Александр Кудряшов с мусорными мешками на берегах Байкала уже в пятый раз. Сегодня он получил почетный значок волонтера. Говорит, результат работы виден, территория вокруг озера действительно становится чище, но пора что-то менять, в том числе в сознании людей.

Александр КУДРЯШОВ, ВОЛОНТЕР: У меня лично были такие случаи, когда выезжали уже в одно место два раза. Я могу сказать, что действительно количество брошенного мусора на берегах Байкала стало значительно меньше.

En+ Group проводит экологическую акцию «360 минут» с 2011 года. За это время в ней приняли участие более 144 тысяч человек, они собрали больше 4,5 тонн мусора. В этом году формат акции обновился. Участники не только собрали шесть КамАЗов отходов на пяти точках, но и обустроили полкилометра экотропы в Большом Голоустном, установили три пикниковые зоны в пади Щегловка и бухте Широкая. Цель преследовали ту же: сделать пространство вокруг Байкала чище и комфортнее. В уборке рядом с поселком Бугульдейка приняли участие и топ-менеджеры En+.

Михаил ХАРДИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЕВРОСИБЭНЕРГО» (входит в EN+): Мы двигаем свое движение в сторону ответственного туризма. Обустраиваем тропу, обустраиваем экологические зоны и пикниковые зоны для того, чтобы люди имели возможность свой отдых совмещать с тем, чтобы для них отдых без загрязнения природы становился доступным, понятным и привычным для всех.

En+ Group вместе с партнерами не собирается останавливаться на достигнутом. В рамках обновленной программы «365+» пройдут дополнительные исследования Байкала и Ангары, будут учреждены гранты на экологические проекты для неравнодушных людей. Это позволит понять, куда двигаться дальше и какой именно работе больше всего необходимо уделить внимание.