Яна Чурикова вместе со школьниками высадила 320 сосен в Гороховском лесничестве Иркутского лесхоза

Известная телеведущая Яна Чурикова сегодня присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Рядом с селом Никольск вместе со школьниками она сажала деревья. Сколько сосен посадили и почему Яна Чурикова согласилась поучаствовать в акции, не раздумывая ни секунды? Расскажем далее.

Инструктаж перед ответственным делом. И сразу за работу. Яна Чурикова осваивает меч Колесова. Но в Иркутск телеведущая прилетела не только для участия в экологической акции. Яна — сопредседатель Российского движения школьников. Несколько дней она проводит занятия с шестью его иркутскими участниками — самыми активными представителями информационно-медийного направления. И делится с ними не только профессиональными секретами, но и общечеловеческими ценностями.

Яна ЧУРИКОВА, ЖУРНАЛИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: Сегодня мы решили заняться такой трудотерапией, потому что ребята городские, а я вообще из Москвы, офисный работник. Поэтому знаете, как полезно иногда просто поближе к земле быть, это всем полезно. Ну и учитывая, что, как вы знаете, в соцсетях вот эти все нездоровые переживания на тему того, что «боже мой, лес горит, лес горит!» Мы с ребятами настроены немножко по-другому, мы считаем, что если ты просто репостишь какую-то картинку в соцсетях и не готов поддержать это делом — значит, грош тебе цена.

На участке Гороховского лесничества Иркутского лесхоза два года назад уже высадили молодые сибирские сосны. Но пожар в мае уничтожил большую часть молодняка. И вот новая попытка. Основная доля саженцев уже в земле. Это сделали сотрудники лесничества. Сегодня им помогли волонтеры-школьники, попутно снимая документальный фильм.

Камилла МАХМАДБЕКОВА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС»: Это просто удивительное что-то, я в первый раз в жизни посадила несколько деревьев самостоятельно. Вот, представьте, стереотип: мужчина должен посадить дерево. Нет, не только мужчина может это сделать, но еще и женщина. Мы живем просто в удивительном крае, и если мы не сохраним этот край и природу этого края, то, к сожалению, ничего не останется.

Вместе со звездной наставницей школьники высадили 320 сосен. Всероссийская акция «Сохраним лес» только за эту осень добавила на зеленую карту России 30 миллионов деревьев. В Иркутской области их стало больше на 74 тысячи.

Николай ТАМИЛОВ, БРИГАДИР ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Осенью приживаемость еще лучше, потому что температура ниже. А весной, если попадаем в жару 30-градусную, приживаемость ниже. Два года мы занимаемся прополкой, убираем, на следующий год осинник будет расти, это все убираем, междурядье убираем, то есть два года мы еще будем заниматься.

Сажать сосны в Иркутской области продолжат до конца октября. Чтобы превратиться в настоящий взрослый лес, этим саженцам понадобится около 80 лет.