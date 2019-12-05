Иркутское предприятие «Сибирская Нива» производит качественные и полезные молочные продукты

Молоко — залог здоровья. В Иркутском районе работает предприятие «Сибирская Нива». Оно производит молоко, сыр, масло и другие продукты. Товары выпускают под брендом «Продукты Приангарья».

В торговом павильоне «Сибирской Нивы» покупатели есть всегда. Они приходят за молоком и кисломолочными продуктами. Ревякинские товары любят за вкус и натуральность. Их покупают для всей семьи.

Ольга КУДРЯШОВА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Это натуральная продукция, она мне очень нравится. Я у них покупаю сыр «Адыгейский». Он хорошего качества. Неделю полежит, уже начинает портиться. То есть это показатель того, что они не используют консерванты в приготовлении продуктов. Молоко то же самое. Если его не выпил через 3-4 дня, оно уже киснет.

На предприятии «Сибирская Нива» рабочий день начинается в 5 утра. К началу утренней дойки коров. Свеженадоенное молоко принимают в цех. Процедура стандартная: взвесить продукт и взять пробу. Образец молока передают на анализ в лабораторию.

Андрей ЛИХАНОВ, АППАРАТЧИК АО «СИБИРСКАЯ НИВА»: На приемке молока я беру его на анализы. Это идет в лабораторию. Там технолог проверяет: качественное молоко, некачественное, сливок много, жирное оно, нежирное. Сегодня все прекрасно, как обычно. Ничего не меняется. Потому что молоко свое, с фермы.

После лабораторного анализа молоко отправляют на очистку от посторонних примесей и микроорганизмов. Затем один из важнейших этапов — гомогенизация. Так молоко освобождают от жировых скоплений. Без них продукт будет храниться дольше. Обработанное молоко получает однородную структуру, цвет и жирность. После пастеризации молоко разливают по пакетам. Ящики заполняют быстро. За день получают до 4 тонн молока. Последний этап производства — отправить продукт в холодильник, где он будет храниться до отправки.

Кроме пастеризованного молока, предприятие «Сибирская Нива» производит сметану, творог, сыр, сливочное масло, йогурт и другие молочные продукты. Все товары отмечены знаком «Продукты Приангарья». Бренд престижный и гарантирует высокое качество.

Елена СКВОРЦОВА, НАЧАЛЬНИК СБЫТА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ АО «СИБИРСКАЯ НИВА»: Мы получили бренд «Продукты Приангарья» в 2017 году. Мы пользуемся им уже 2 года, с гордостью. Для предприятия очень престижно иметь такой знак. Это сделано по инициативе министерства сельского хозяйства. Для того чтобы население знало, что у нас есть производители, местные производители, которые выпускают такую качественную продукцию.

В 2011 году предприятие «Сибирская Нива» построило новый цех по переработке молока и молочных продуктов. Современное оборудование позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Сотрудники «Сибирской Нивы» отмечают: товары экологически чистые, ведь рядом нет других предприятий. В хозяйстве около тысячи голов крупного рогатого скота. Производство поддерживает министерство сельского хозяйства Иркутской области. Это помогает продавать товары по сниженной цене.

Андрей БЕРГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СИБИРСКАЯ НИВА»: Мы получаем субсидии на молоко. На производство и выпуск молока. Каждый год участвуем в выставках. Получаем призы. Наша продукция очень нравится нашим потребителям.

В год «Сибирская Нива» производит почти 150 тонн натурального молока и кисломолочной продукции. Свежие продукты отправляют в магазины. Это 25 товарных точек в Иркутске и Иркутском районе. А с 2014-го молоко начали поставлять в детские сады и школы. Узнать натуральную продукцию «Сибирской Нивы» и других предприятий региона можно по знаку «Продукты Приангарья».