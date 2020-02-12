Илья Сумароков встретился со студентами ИрГАУ

Кадры решают все. С каждым годом все больше молодых людей хотят работать в сельском хозяйстве. Студенты Иркутского государственного аграрного университета сегодня участвовали в совещании наравне с представителями правительства Иркутской области.

Будущие зоотехники внимательно слушают своего преподавателя. Сегодняшняя тема практического занятия — «Способы диагностики здоровья животных». Впереди еще многому придется научиться. Кроме профилактики здоровья, в обязанности зоотехника входят отбор самых сильных особей, формирование полноценного рациона, контроль условий содержания скота, выведение новых пород и еще много других нужных для работы вещей. На эту специальность поступили люди, кто по-настоящему любит животных и хочет связать свою судьбу с работой, связанной с сельским хозяйством.

Анастасия ЗАРУБИНА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА БИОТЕХНОЛОГИИ и МЕДИЦИНЫ: Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится работать с животными, мне это интересно. Проходя производственную практику, мы, безусловно, знакомимся уже с самим работодателем. Можем себя зарекомендовать как будущего специалиста, можем показать себя показать, все свои знания, умения. И, проходя практику, мы получаем какие-то навыки, учимся уже не по теории, а на деле.

Будущих специалистов уже волнуют вопросы о дальнейшем трудоустройстве, оплате труда и жилье. Чтобы молодые специалисты, заинтересованные работать в сельском хозяйстве, услышали ответы на эти вопросы, в Иркутском государственном аграрном университете прошла встреча студентов с исполняющим обязанности министра Иркутской области Ильей Сумароковым. Он рассказал о перспективах развития аграрного комплекса. И, конечно, о современном подходе к подготовке молодых специалистов, а также их поддержке в рамках госпрограммы.

Илья СУМАРОКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В первую очередь, это предоставление молодым специалистам, выпускникам высших и средних образовательных организаций, получивших образование по востребованным в сельском хозяйстве специальностям и профессиям сельхозпроизводства, единовременной выплаты на обустройство в размере 300 тысяч рублей при трудоустройстве у товаропроизводителя либо при создании фермерского хозяйства, главой которого является молодой специалист.

В настоящее время в Иркутской области есть предприятия, которые могут составить конкуренцию любым передовым компаниям не только России, но и мира. На них внедряются новые технологии, увеличиваются объемы производства. Но для дальнейшего успеха и движения вперед необходимы молодые кадры.