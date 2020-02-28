Игорь Кобзев вручил юбилейную медаль ветерану ВОВ в Усть-Ордынском округе

Игорь Кобзев вручил юбилейную медаль ветерану ВОВ в Усть-Ордынском округе28.02.20
В Усть-Ордынском округе врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с тружеником тыла Кимом Николаевым. Его трудовой путь заслуживает уважения и внимания.
Ким Николаев — труженик тыла. Когда началась война, ему было всего 10 лет. А через три года, после окончания 5-го класса, мальчик начал работать в колхозе трактористом.
Ким НИКОЛАЕВ, ТРУЖЕНИК ТЫЛА:
Служил в Петрозаводске, село Ухта. Пограничником на финских границах.
28 лет подряд Ким Федотович работал водителем школьного автобуса. Говорит, что даже пытался когда-то посчитать, сколько километров проехал за трудовую жизнь. Но не вышло. Сегодня за многолетнюю, добросовестную службу ветерана благодарит глава региона. Отмечает, дети-войны — это особая категория людей, которые еще в детстве многое на себе испытали.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Детский героизм через всю жизнь прошел. Вы воспитали 4 детей, каждому дали образование, и каждый из них нашел свою дорогу в жизни. А это важно.
Игорь Кобзев в юбилейный год памяти и славы награждает труженика тыла Кима Николаева медалью в честь 75-летия Великой Победы.
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