Игорь Кобзев вручил юбилейную медаль ветерану ВОВ в Усть-Ордынском округе

В Усть-Ордынском округе врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с тружеником тыла Кимом Николаевым. Его трудовой путь заслуживает уважения и внимания.

Ким Николаев — труженик тыла. Когда началась война, ему было всего 10 лет. А через три года, после окончания 5-го класса, мальчик начал работать в колхозе трактористом.

Ким НИКОЛАЕВ, ТРУЖЕНИК ТЫЛА: Служил в Петрозаводске, село Ухта. Пограничником на финских границах.

28 лет подряд Ким Федотович работал водителем школьного автобуса. Говорит, что даже пытался когда-то посчитать, сколько километров проехал за трудовую жизнь. Но не вышло. Сегодня за многолетнюю, добросовестную службу ветерана благодарит глава региона. Отмечает, дети-войны — это особая категория людей, которые еще в детстве многое на себе испытали.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Детский героизм через всю жизнь прошел. Вы воспитали 4 детей, каждому дали образование, и каждый из них нашел свою дорогу в жизни. А это важно.

Игорь Кобзев в юбилейный год памяти и славы награждает труженика тыла Кима Николаева медалью в честь 75-летия Великой Победы.