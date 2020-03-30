Игорь Кобзев с рабочей поездкой побывал в Иркутском районе

Игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в населенных пунктах Иркутского района. Проверил, как идет строительство школ, ремонт мостов, побывал на открытии фельдшерско-акушерского пункта.

Жильцы этих домов — дети-сироты. Эта категория людей находится под особым вниманием правительства. Поездка главы региона Игоря Кобзева в поселок Малая Топка получилась внеплановой. Ему поступили сообщения, что вот уже несколько лет эти дома не обслуживает управляющая компания. Причина — большой долг жильцов за услуги ЖКХ. Общая сумма более 4 млн рублей.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь элементарное должно быть участие как правительства области муниципального образования, так и управляющей компании и жильцов. Я дал месяц, чтобы каждый из своей категории навел порядок.

В графике обязательных посещений строящиеся школ в посёлке Хомутово и в деревне Грановщина. Оба объекта будут закончены в установленные сроки. Благодаря дополнительному федеральному финансированию дети смогут начать учиться уже в этом году. Новые учебные заведения рассчитаны на 1500 тысячи учащихся. Сейчас же в действующей школе Хомутово учится 630 человек, хотя она рассчитана на 190 мест.

Елена АПАНОВИЧ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Те площадки, которые мы посещаем, Грановщина и Хомутово, — это крайне важные социальные объекты, потому что переполненность школ, перегруженность школ Иркутского района так же, как и Иркутска, — это, наверное, сейчас одна из самых важных проблем в системе образования Иркутской области.

Следующие объекты — два моста через реку Куда. Мост, соединяющий село Урик и деревню Столбово, признали аварийным в 2014 году. Разработка проектно-сметной документации начнется в 2021-м, а работы — в 2022-м. Тем временем мост через реку Куда в Хомутово начнут перестраивать уже в этом году. Из-за допущенных ошибок в строительстве четыре года назад фундамент опоры подмыло, в результате чего просели пролетные строения. Движение транспорта и пешеходов стало небезопасным.

Юлия ГОРДИНА, ДИРЕКТОР ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: В следующем году мост будет построен. То есть этот разберется полностью. У нас 2 года на реализацию. Деньги заложены в программе. Уже начали и в следующем году закончим.

И еще сегодня важно не забывать о лесопожарной обстановке. С 10 апреля в нашем регионе вводят особый противопожарный режим. Игорь Кобзев встретился с личным составом пожарной части №105. Там прошло совещание, на котором обсудили работу в условиях повышенной пожарной опасности. Свою ответственность должны понимать арендаторы участков. Встреча с ними, кстати, состоится в апреле. Игорь Кобзев отметил, что в стабильности лесной отрасли и отсутствии пожаров должны быть заинтересованы все: и правительство области, и арендаторы лесных участков.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все арендаторы и субарендаторы должны иметь на своем балансе специализированную технику и личный состав, который может принимать участие в тушении лесных пожаров.

Также Игорь Кобзев посетил медицинские учреждения. Пообщался с врачами Хомутовской участковой больницы и лично поблагодарил их за работу в сложных условиях. В деревне Турская врио губернатора побывал на открытие фельдшерско-акушерского пункта. Ещё 4 филиала построят в Иркутском районе: в деревнях Горяшина, Малая Еланка, Усть-Куда и в поселке Горячий Ключ. Всего появятся в ближайшее время 24 фельдшерских здравпункта.



