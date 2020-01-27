Игорь Кобзев с рабочей поездкой побывал в Братске

Современный перинатальный центр построят в Братске. Сейчас дорабатывают проект. Еще в городе проведут открытые соревнования по экстремальным видам спорта на Кубок губернатора Иркутской области. Но больше всего вопросов к коммунальной сфере.

Самая большая угольная котельная в Вихоревке Братского района. И печально известная. В ноябре 2016 года из-за ее нестабильной работы в городе ввели режим ЧС. И тот отопительный период прошел в сложных условиях: неоднократно из строя выходило котельное оборудование, даже отсутствовало топливо. Для обеспечения стабильной работы объект модернизировали, в том числе на средства областного бюджета.

Котельную посещает глава региона. Игорь Кобзев отмечает: важно, чтобы проведенные работы не отразились на повышении тарифов для населения.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Меня больше всего беспокоит все, что происходит с оплатой.

Также во время рабочей поездки в Братский район врио губернатора уделяет внимание медицинским объектам, в том числе перинатальному центру. Зданию 30 лет. Необходимо строительство нового современного объекта. Сейчас дорабатывают проект.

А это всесезонный крытый скейт-парк в Братске. Молодежь северного города рассказала главе региона об инициативе провести открытые соревнования по экстремальным видам спорта на Кубок губернатора Иркутской области. Игорь Кобзев поддерживает и говорит в целом о спортивной сфере, о необходимости строительства новых объектов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все начинания мы поддержим, но вы должны понимать, что у нас трехлетнее бюджетное финансирование, нужно будет вносить изменения с учетом посещения, важности, приоритетности, мы, конечно, будем проводить корректировку. Братск — зимний город и создание бассейна для вас — важная часть, я буду поддерживать.

Самый результативный спорт северной столицы региона — санный. Братские саночники — участники и призеры самых значимых турниров. Одно из последних достижений — золото и бронза III Юношеских Зимних Олимпийских игр в Швейцарии.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА: Я услышал поддержку, понимание, желание работать вместе, решать задачи. Одна из важных — федеральный проект «Чистый воздух». Здесь без поддержки Игоря Ивановича очень сложно будет, сегодня мы одобрение получили.

В самое ближайшее время глава региона с рабочими визитами посетит Шелехов, Черемхово и Саянск.