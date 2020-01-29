Игорь Кобзев призвал строителей завершить возведение домов в Тулуне до 15 августа

Игорь Кобзев призвал строителей региона выйти на социально-значимые стройки в пострадавших от паводка территориях. Вопрос подняли на специальной встрече главы области с представителями сферы. Они откликнулись на призыв и уже заходят на объекты.

Редкий случай: в офисе строительной компании пусто. Все на стройке в Тулуне. Сейчас только фирма Дениса Маяренкова возводит 39 индивидуальных жилых домов в новом микрорайоне Березовая Роща самого пострадавшего от летнего паводка городе.

Денис МАЯРЕНКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ: Мы готовы дальше расширять стройку, работать. Мы пообещали, что 39 домов мы к 1 августа осилим. И сдадим квартал, как и обещали. Все идет по плану, сейчас ждем экспертизу.

В пострадавшей территории необходимо восстановить 47 социальных объектов, по 25 из них заключены контракты. В ближайшие дни из федерального бюджета поступят средства для заключения контрактов на проведение проектно-изыскательских работ для остальных 22 объектов. Глава региона Игорь Кобзев ставит задачу перед строителями определиться с готовностью выполнить работу и возвести дома с необходимым качеством, что называется, как для себя.

Светлана СВИРКИНА, И.О. МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня присутствовали те компании, которые предполагают зайти в строительство. Это как жилищное строительство, так и объекты капитального.

Строители откликаются на призыв Игоря Кобзева. А он акцентирует: завершить возведение жилых домов в пострадавшем от наводнения Тулуне необходимо до 15 августа.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это очень важный момент, это жители пострадавших районов мне дали наказ. Им нужно понимать, или они будут уезжать, но многие хотели бы остаться. Мы должны сделать так, чтобы те, кто хотел остаться, это сделали.

Чтобы выполнить поставленную главой региона задачу, строители объединят усилия и в кратчайшие сроки выйдут на объекты. В режиме ЧС медлить некогда, необходимы оперативные и слаженные действия.