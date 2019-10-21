Губернатор с рабочей поездкой побывал в Ангарске

Ангарскую школу-долгострой сдадут в декабре. Об этом заявил Сергей Левченко во время рабочего визита в город-нефтехимиков.

Школа в 7″А» микрорайоне Ангарска. В народе ее называют многострадальной. Строительство заведения почти на 900 мест началось еще в 1992 году. Последний раз проект меняли в 2015-м. Обновили нормы по сейсмоустойчивости здания. Сейчас объект готов на 90%. Сдача к концу года.

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Поменяли в школе практически все. Для маломобильных групп ввели. Сети наружные полностью оттуда вывели, проемы расширили. Лифтовое оборудование поставили. Это одна из последних наших школ-долгостроев, которую мы сдаем. Качуг — сдали, в Новочунке и Заларях сдали. Теперь вот школа в 7 «А» микрорайоне.

А это еще одна школа. Действующая. Коррекционная. Сейчас здесь обучаются 155 человек. Часть из них живет здесь же. Глава региона интересуется планами школьников. Выбором будущей профессии. Услышанным остается доволен. А руководство школы после рассказа об успехах и достижениях признается: одному из корпусов необходим ремонт. Цена вопроса около 8 миллионов рублей.

Виктория ИСАЕВА, И.О. ДИРЕКТОРА СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ №1: Есть ребята, которые обучаются на дому. К ним приходит учитель. Но они также хотят социализироваться, посещать школу, как и другие ребята. А так как ребята с особыми образовательными потребностями в обучении, то они могут находиться не более пяти человек в классе. Каждому ребенку необходима своя среда. Поэтому я думаю, что ремонт этого блока поможет открыть классы и ребятам позволит обучаться.

Третий пункт рабочей поездки главы региона — Ангарский автотранспортный техникум. Здесь профессию получают примерно полтысячи студентов: автомеханики, машинисты крана, водители. В техникуме девять мастерских, специализированные кабинеты. Есть потребность в обновлении оборудования, ремонте фасада и вентиляции. Вместе с Сергеем Левченко к проблемам прислушивается и большой десант депутатов Законодательного собрания.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Главная задача ЗС региона — это в тесной связке работать с правительством области. И те инициативы, которые сегодня правительство разрабатывает, в том числе и по Ангарску, надо поддерживать и как можно быстрее воплощать.

Побывать в Ангарске и не приехать на новую набережную высокая делегация не могла. Самый масштабный проект последних десятилетий становится самым популярным местом отдыха горожан. Средства на берегоукрепление Китоя и благоустройство территории шли, в том числе, из областного бюджета. Увиденным гости остались довольны. А губернатор решил еще помочь ангарчанам.

Александр БЕЛОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня Сергей Георгиевич дал поручение минприроде обговорить совместно с Усольским районом и поставить в работу вопрос о приведении в порядок русла реки. Может быть, даже с привлечением какой-либо федеральной программы. Это правильно. Ведь все видят эту красоту. Но понимают, что еще надо чуть-чуть доделать. Накрасить губы.

Начать «красить губы» планируют уже зимой. Но основные работы должны начаться весной.