Готовность ФСК «Строитель» к чемпионату мира по бенди оценил Игорь Кобзев

Сегодня во время посещения Шелехова Игорь Кобзев оценил готовность физкультурно-спортивного комплекса «Строитель» к матчам чемпионата мира по хоккею с мячом. Уже в ближайшее воскресенье, 1 марта, на лед выйдут сборные Сомали и Монголии. Начнется игра в 11.30. И к ней уже приковано немало внимания. Команды хоккеистов иркутянам известны. Сомалийцы, например, участвовали до этого в пяти мировых чемпионата, но все матчи проиграли и заняли последние места. Смогут ли удивить в этот раз, посмотрим. А пока глава региона осмотрел помещения спортивного комплекса, уделил внимание безопасности болельщиков. Глава региона накануне встречался с министром спорта России Олегом Матыциным. Иркутской области дополнительно выделят 1 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на завершение строительства центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Там пройдет большинство матчей предстоящего чемпионата мира по бенди.