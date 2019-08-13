Гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ-2019» пройдет 7 сентября под Ангарском

Гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ-2019» пройдет 7 сентября под Ангарском

13.08.19

Большие горные велогонки снова в нашем регионе. На территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 7 сентября пройдет гонка на горных велосипедах «ВелоБАМ-2019», которая является заключительным этапом Малого Кубка БАМ. Регистрация участников на марафон уже началась. Как заявили в оргкомитете соревнований, заявки на участие подали более 100 человек. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте alpmarathon.ru.

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