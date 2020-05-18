Голоустненский тракт должен стать визитной карточкой Иркутской области

В этом году капитально отремонтируют участок дороги с 75 по 85 километр. Причем работы завершат раньше срока. А вот подрядчику, который ремонтировал полотно два года назад, придется по гарантии устранять свои же недочеты.

Провалилось основание, а свежего асфальта тут местами как будто и не было. Участок Голоустненского тракта с 46 по 70 километр капитально ремонтировали два года назад. Но качество работ вызывает претензии. Почти пять километров будут переделывать.

Юлия ГОРДИНА, ДИРЕКТОР ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ по СТРОИТЕЛЬСТВУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

Эту дорогу в 2018 году сдали. У них гарантийные обязательства 5 лет. Они сейчас в их рамках будут все восстанавливать.

Игорь Кобзев инспектирует восстановление дороги лично. Глава региона недоволен подрядчиком. На восстановление полотна дал месяц. И пообещал: контроль со стороны правительства будет постоянным. Голоустненский тракт капитально ремонтируют с 2017 года. В этом досрочно сдадут 10 километров. На следующие 10 начнут проектно-изыскательный этап.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сегодня видим, что идет развитие дорожной инфраструктуры. И мы видим, что это перспективное направление — Голоустное. Мы рассматриваем его как туристический аспект. Эта дорога должна стать визитной карточкой Иркутского района и области. Сегодня принимаем решение о дальнейшем строительстве автодороги до села Голоустное.

С Голоустненского тракта в областной центр. Здесь проверяют благоустройство сквера 300-летия Иркутска в Лисихе. Его проводят по заявкам жителей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мощеные плиткой парковые дорожки, детская площадка, террасы — совсем скоро пространство будет не узнать. Как отметил Игорь Кобзев, каждый уголок региона должен быть комфортным: от больших дорог до маленьких скверов.



