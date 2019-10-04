Глава региона Сергей Левченко находится с рабочим визитом в Нижнеудинске

Губернатор проверяет ход восстановительных работ после летнего паводка. Он уже побывал на водозаборе, посмотрел площадку под новый микрорайон. Планируется, что туда переедут люди из подтопленных территорий.

Сегодня пока только на плане. Скоро в Нижнеудинске вырастет целый микрорайон. Имя у него уже есть — Восточный. Тут будет комплексная застройка: жилые дома (многоквартирные и усадьбы), детский сад, школа, культурный центр, ФОК с бассейном. Общая площадь микрорайона около 150 гектаров. В Восточном смогут поселиться больше 4000 человек. Жители подтопленных территорий, а также ветхих и аварийных домов, бюджетники.

Александр ПУТОВ, МЭР г. НИЖНЕУДИНСКА: Место тут почему жителям нравится? Во-первых, на горе. 100% не подтапливает. Кругом горы, лес, красивый пейзаж, воздух чистый.

Река Уда сейчас вполне миролюбива. А летом она показала свой настоящий характер. В паводок затопило нижнеудинские водозаборы. Поэтому восстановительные работы на них глава региона инспектирует лично. Вода в сетях была непитьевого качества. Пришлось решать сложнейшую инженерную задачу: промывать старое, ставить новое оборудование, делать ремонт трасс.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Буквально в эти дни должно быть новое подключение новых трубопроводов. Новое оборудование уже стоит. Но до полного пуска, чтобы мы уже подключили все виды оборудования и переключили на этот водозабор старые, которые работают уже несколько десятков лет, еще требуется пара месяцев.

Десятая школа самая большая в Нижнеудинске. И пострадала в наводнение сильнее других социальных объектов. Вода стояла на уровне 24 см. Понадобился капремонт всего первого этажа. Но к началу года успели. Больше тысячи учеников сели за парты вовремя. Сейчас здесь строят просторные мастерские. В прежних было мало места. И во время визита губернатора приняли решение возвести еще и корпус с новым актовым залом.