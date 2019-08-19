Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Байкальске

«Байкальский Нордик». Фестиваль с таким названием прошел на горе Соболиной в Байкальске. В нем приняли участие почти сто спортсменов — любителей скандинавской ходьбы. Испытать свои силы на уникальной трассе решили участники в возрасте от 8 до 87 лет из Зимы, Баяндая, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ. Дистанции по силам были для каждого: 2, 5, 10 и 21 километр. Экстрима к подъемам и спускам добавила и погода. Из-за ливней трасса была очень тяжелой: камни и грязь. Из Москвы поучаствовать специально прибыл член федерации скандинавской ходьбы России Алексей Беляев. По результатам байкальского этапа он возглавил российский рейтинг этого вида спорта.

Алексей БЕЛЯЕВ, ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ РОССИИ: Я люблю такую природу, я прямо получил наслаждение и удовольствие от этой трассы. Реально. Вот эта трасса должна остаться в календаре соревнований. Да, добираться сложно. С этими туманами у нас самолет задержали на 6 часов, получилась накладка. Но все равно. Эту трассу надо оставлять.

По итогам соревнований, а это был этап чемпионата Иркутской области, лучшие «ходоки» получили кубки и медали. А победителям вручили новые спортивные снаряды — палки для северной ходьбы. Организатором мероприятия выступила Байкальская федерация этого вида спорта.