Двум полицейским вручили медали за спасение людей вовремя пожара в поселке Мегет

Двум полицейским вручили медали за спасение людей вовремя пожара в поселке Мегет

20.01.20

«За смелость во имя спасения». Медали с такой гравировкой теперь с гордостью будут носить два сотрудника полиции — прапорщик Андрей Чиканов и старший сержант Александр Антонов. Награды они получили за то, что весной прошлого года смогли эвакуировать 12 человек во время ночного пожара. Возгорание началось в придомовой постройке в поселке Мегет. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на двухквартирный дом. В это время полицейские патрулировали местность и, заметив огонь, сразу же начали принимать меры по спасению людей.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.