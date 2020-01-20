Двум полицейским вручили медали за спасение людей вовремя пожара в поселке Мегет

«За смелость во имя спасения». Медали с такой гравировкой теперь с гордостью будут носить два сотрудника полиции — прапорщик Андрей Чиканов и старший сержант Александр Антонов. Награды они получили за то, что весной прошлого года смогли эвакуировать 12 человек во время ночного пожара. Возгорание началось в придомовой постройке в поселке Мегет. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на двухквартирный дом. В это время полицейские патрулировали местность и, заметив огонь, сразу же начали принимать меры по спасению людей.