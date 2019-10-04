Движение по обходу города Усть-Кута официально открыли после капитального ремонта

Дорожники ввели в эксплуатацию более 23 км трассы «Вилюй». Новая дорога двухполосная. Почти 3 км обновленного участка проходит в пределах жилой застройки, остальные по лесному массиву. Первой по новой дороге проехала спецтехника. Здесь интенсивно налажено движение большегрузного транспорта в направлении промышленного поселка Верхнемарково. Пиковая интенсивность достигает двух тысяч автомобилей в сутки.

Тамара КЛИМИНА, МЭР УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА:

Вы все знаете, что у Усть-Кутского района огромные перспективы развития и эта дорога очень кстати была построена. Хотелось бы, чтобы она продолжилась до нашего поселка Верхнемарково, тогда проблемы нашего района мы бы закрыли.