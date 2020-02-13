Дважды рожденный фронтовик живет в Черемхово

В 1943 году после третьего ранения на поле боя его по факту похоронили. Даже сообщили матери, что ее сын убит и похоронен как герой. В год 75-летия Победы ветеран Григорий Вольфман встретился с нашей съемочной группой. О себе, ранениях и бесконечной любви к Родине — в следующем материале.

«В душе все еще живет война», — ветеран Григорий Вольфман читает свое стихотворение. О сентябре 43-го с дрожью в голосе и глубокой раной на сердце. Одно из трех ранений за всю войну оказалось роковым и даже смертельным. Тогда его родным пришла похоронка. Эту небольшую пожелтевшую книжку хранит до сих пор как память о втором рождении.

Григорий ВОЛЬФМАН, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: Предполагаю, медальоны нам выдавали, он был в шинели у меня, когда меня ранили, видимо, нашли и написали, что убит и похоронен.

С тех пор Григория Вольфмана так и называют — дважды рожденный фронтовик. Сегодня, рассказывая нам о себе, шутит про свою фамилию. Говорит, много раз предлагали предать Родину, но она в сердце. На войну попал в 16 лет, фактически прибавив себе один год. В действующей армии провел 452 дня. Через месяц Григорию Романовичу 94 года. А он, как и прежде, молод, когда надевает парадный мундир и встречает еще гостей. Игорю Кобзеву рассказывает: войну прошел помощником командира взвода и разведчиком. День Победы встретил уже в тылу. Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией». И сегодня на мундир крепят еще одну.

Ближайшее 9 Мая в Черемхово будет масштабным: 2 батальона солдат, 9 единиц военной техники. Григорий Вольфман пообещал, что встретит День Победы в строю.