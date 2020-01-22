Два землетрясения за сутки произошли на Байкале

В центральной части озера в районе острова Ольхон специалисты Байкальского филиала геофизической службы РАН зафиксировали два толчка. Первый — 4,8 балла, второй чуть слабее — 4,2. Специалисты, ведущие постоянный мониторинг, говорят, что пока делать выводы рано. В прошлом году к этому времени на Байкале уже зафиксировали три значительных толчка в районе 6 баллов. Сейчас остается только наблюдать.

Валерий РУЖИЧ, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН: Судя по нашему мониторингу, мы не видим подготовки накопления энергии. Как обычно яркие затишья или бурные накопления пока у нас не просвечивают, не выявляются.