Два землетрясения за сутки произошли на Байкале

Два землетрясения за сутки произошли на Байкале22.01.20
В центральной части озера в районе острова Ольхон специалисты Байкальского филиала геофизической службы РАН зафиксировали два толчка. Первый — 4,8 балла, второй чуть слабее — 4,2. Специалисты, ведущие постоянный мониторинг, говорят, что пока делать выводы рано. В прошлом году к этому времени на Байкале уже зафиксировали три значительных толчка в районе 6 баллов. Сейчас остается только наблюдать.
Валерий РУЖИЧ, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН:
Судя по нашему мониторингу, мы не видим подготовки накопления энергии. Как обычно яркие затишья или бурные накопления пока у нас не просвечивают, не выявляются.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.