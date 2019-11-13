Школа на 1275 учащихся и перинатальный центр на 130 мест. Два крупных социальных объекта планируют построить в Братске. Общеобразовательного учреждения в северной столице региона не строили 30 лет. А родильный дом переполнен и требует ремонта. Об этом на встрече с губернатором Иркутской области рассказал мэр Братска. Еще один важный вопрос, который обсудили, – участие в федеральной программе по переселению из аварийных домов. В северном городе признали самое большое количество непригодных для жилья квадратных метров.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА: Конечно, были сложности. Такая большая программа, отсутствие специалистов, много организационных моментов, низкая цена квадратного метра — мы все это учли. Готовы к новому этапу программы, сегодня у нас более ста домов уже признаны аварийными. И мы готовы по этой программе начать работать хоть завтра, условно говоря. Я просил губернатора передвинуть нас на 2020 год, пораньше, люди ждут и надеются.

Также Сергей Серебреников отметил, что в бюджете Братска недостаточно средств на выплату заработной платы бюджетникам в декабре за декабрь. Мэр попросил губернатора рассмотреть возможность выделения городу дополнительно 356 млн рублей и, кроме этого, поддержать северную столицу в вопросе сохранения филиала Байкальского государственного университета.