Должностные лица ответят за срывы отопительного сезона в Тайшетском районе

Оперативная группа главного управления МЧС России по Иркутской области выявила грубые нарушения, которые привели к многочисленным коммунальным авариям в поселке Юрты. Там вышло из строя оборудование котельной. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что твердое топливо попадало в котлы вместе со снегом и грунтом, один из котлов не работал, также были выявлены интенсивные сливы горячей воды из батарей местными жителями. Сейчас в населенном пункте в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы, развернут пункт временного размещения. Оценку действиям должностных лиц и главы поселения даст прокуратура.