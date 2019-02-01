Должностные лица ответят за срывы отопительного сезона в Тайшетском районе
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Должностные лица ответят за срывы отопительного сезона в Тайшетском районе

01.02.19

Оперативная группа главного управления МЧС России по Иркутской области выявила грубые нарушения, которые привели к многочисленным коммунальным авариям в поселке Юрты. Там вышло из строя оборудование котельной. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что твердое топливо попадало в котлы вместе со снегом и грунтом, один из котлов не работал, также были выявлены интенсивные сливы горячей воды из батарей местными жителями. Сейчас в населенном пункте в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы, развернут пункт временного размещения. Оценку действиям должностных лиц и главы поселения даст прокуратура.

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