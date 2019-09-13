Долгая дорога: жительница Молодежного вынуждена возить ребенка в детсад за 44 километра от дома

Если вам дали детский сад, то еще далеко не факт, что вы сможете водить туда своего ребенка. Для семьи Лизиных это простое благо цивилизации оказалось далеко не таким доступным. Почему, расскажем в следующем материале.

Ступеньки в городке на детской площадке даются Ярославу легко и просто, а вот первую ступеньку в своей социальной лестнице ему пока перешагнуть не удалось. 1 сентября мальчику исполнилось 3 года — время идти в детский сад.

Любовь ЛИЗИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА пос. МОЛОДЕЖНЫЙ: Мы стояли на очереди в детский сад, наш детский сад по месту жительства в поселке Молодежный. Там построили новый детский сад. Летом этого года, буквально за месяц до дня рождения, до трехлетия, мне позвонила заведующая горячеключевского детского сада и сказала, что мы зачислены к ним.

Ребенка из поселка Молодежный зачислили в горячеключевской детский сад. Открываем карту. Поселок Горячий Ключ находится на окраине Иркутского района по Голоустненскому тракту, в то время как поселок Молодежный расположен на Байкальском тракте и расстояние между этими населенными пунктами ни много ни мало 44 километра.

Любовь ЛИЗИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА пос. МОЛОДЕЖНЫЙ: То есть исходя из логики органов, которые распределяют очереди в детские сады, я должна вставать в 4 утра, собираться, собирать ребенка, сонного, везти его, наверное, дорога будет занимать час или час десять. Я не знаю просто, как это получится с трактом и вообще с загруженностью.

Тем временем население Иркутского района растет с геометрической прогрессией. Ни транспортная, ни социальная инфраструктуры не успевают за быстро растущей численностью. Сейчас в районе не хватает 17 школ и 24 детских садов. Отсюда такие проблемы с зачислением детей в дошкольные учреждения.

Роман ЗАРИПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Мы сейчас прорабатываем вопрос, и мы готовы с гражданами работать в направлении открытия семейных групп. Это в рамках национального проекта у нас возможна организация семейных групп на базе образовательных организаций района. То есть кто-то из родителей готов, у них есть площади, есть возможности открыть небольшую семейную группу, соответственно, мы со своей стороны поможем все организовать, в том числе по заработной плате решить вопрос за счет средств субвенции.

Пока это единственный выход из сложившейся ситуации. Между тем в Иркутском районе идет строительство и детских садов, и школ. Но далеко не в ближайшем будущем они смогут полностью закрыть потребности жителей.