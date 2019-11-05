До 15 декабря закончат восстановление подтопленных во время летнего паводка корпусов Нижнеудинской районной больницы

Основная часть работ в главном здании выполнена. Там уже начали размещать пациентов. На место прибыл министр здравоохранения региона Олег Ярошенко. Он осмотрел ход ремонта в корпусах. Так, в стоматологическом отделении грунтуют и штукатурят стены, устраивают опалубку для заливки крыльца, укладывают арматурную сетку. В детском отделении устраивают полы и отмостки. В здании станции скорой помощи сейчас монтируют систему отопления. Также глава министерства поблагодарил мобильный отряд хирургического-реанимационного госпиталя. Специалистов в затопленную территорию направили по решению президента в начала июля. За 4 месяца они оказали помощь полутора тысячам пациентов, в том числе провели сложнейшие операции.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Терапевтическая часть мобильного госпиталя работала и в Тулуне, участвовала в проведении первичной медико-санитарной помощи, проведении подворовых обходов, принимала участие в вакцинации населения, в том числе и детей.

В Нижнеудинске Олег Ярошенко провел личный прием жителей. Обратились 10 человек. Затронули вопросы трудоустройства, строительства жилья для медицинских работников, прохождения лечения и реабилитации в областных медицинских учреждениях. Все вопросы находятся на особом контроле в министерстве здравоохранения.