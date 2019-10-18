Неожиданное увольнение. Директора 16-й школы в Усолье-Сибирском отстранили от должности. Причину не назвали до сих пор. Сейчас бывший руководитель государственного учреждения готовится к суду. За что могли уволить директора школы, выясняла съемочная группа.

Последние 2 года Ольга Гриценко работала директором 16-й школы в Усолье-Сибирском. В школе за это время сделали частичный ремонт, купили новую мебель. А еще здесь выпускают медалистов. Но 17 сентября этого года неожиданно для всех отдел образования администрации Усолья-Сибирского сообщил Ольге о расторжении трудового договора. Причину увольнения не назвали. По словам бывшего директора, нарушений в работе школы, как и дисциплинарных взысканий не было.

Ольга ГРИЦЕНКО: 7 сентября меня просто пригласили в отдел образования и вручили этот приказ о расторжении со мной трудового договора. Все. Без объяснения причин совершенно, никто мне ничего не объяснял.

Решением остались недовольны и педагоги. Коллектив собирал подписи в поддержку директора, отправлял запрос в администрацию. Но желаемого результата не добился. Из солидарности к руководителю свои полномочия сложили 5 завучей. Некоторые из них работали в школе со дня ее открытия.

Ольга ЩЕПИНА: Вот в этой школе мы проработали очень много лет. 17 лет мы с Ольгой Ермиловной, Татьяна Гавриловна вообще здесь работает изначально. Поэтому, конечно, вопрос вопросов: почему не ценят специалистов? Планов у нас никаких нет хотя бы потому, что ни один директор теперь нас на работу не возьмет. Он будет просто элементарно бояться.

В администрации Усолья-Сибирского причину увольнения директора нашей съемочной группе также не назвали. Там поясняют: решение было законным и обоснованным. Уволить директора, не объясняя причин, может тот, кто принимал его на работу. Все требования трудового законодательства соблюдены.

Екатерина ПОЦЕЛУЙКО, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ: Увольнение руководителя школы №16 Гриценко Ольги Ермиловны было принято в соответствии со статьей 278 трудового кодекса, часть 2. Ей была выплачена денежная компенсация, предусмотренная как гарантия статьей 279 трудового кодекса. Такое же условие содержал трудовой договор, заключенный с руководителем образовательной организации. И это решение работодателя – в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор.

Сейчас Ольга Гриценко готовит обращение в суд. Педагоги и родители учеников 16-й школы продолжают собирать подписи в поддержку теперь уже бывшего директора. Ведь вопрос о точной причине увольнения остается открытым.

Несмотря на заявленную отделом образования законность увольнения, бывший директор школы с решением не согласна. 1 ноября стороны ждут предварительные слушания в Усольском городском суде, где определят дату судебного заседания.