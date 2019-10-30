Дети-сироты Иркутской области получили жилье в Шелехове

Такое долгожданное, теперь уже свое жилье. Ключи от новых квартир в Шелехове получили дети-сироты. 84 человека из разных городов и поселков Иркутской области готовятся отпраздновать новоселье.

Дверь в новую квартиру хозяйка открывает с трудом: от волнения дрожат руки. Для Ирины Черных это первое собственное жилье. Эмоции сдержать трудно. Но уже можно начинать обживаться.

Ирина ЧЕРНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: Тут будет диван стоять небольшой. Телевизор туда. Или кровать детскую вот в этот уголок. Ну это вообще слов нет. Очень-очень рада. Доча мне уже давно говорит: «Когда поедем жить в свою квартиру?»

В свои 23 Ирина воспитывает пятилетнюю дочь. Семья жила в Тулуне. Там снимали дом и ждали своей очереди на квартиру. После летних паводков Ирина осталась без жилья. Теперь ее ждет новая жизнь.

Ирина ЧЕРНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: После наводнения прошло, наверное, полмесяца, мне позвонили, сказали: «Вы согласны на квартиру в Шелехове?». Я сказала: «Да». Мне уже половину вещей привезли сюда. Я сейчас поеду в Тулун за ребенком. Пока документы там соберу. Здесь хочу ребенка сразу в садик поставить, работу найти и жить здесь.

Вместе с другими детьми-сиротами региона Ирина получила квартиру в Шелехове. Пятиэтажный дом построили в новом микрорайоне, неподалеку детский сад и школа. Ключи от новых однокомнатных квартир, а также электроплиту в подарок сегодня получили 84 человека. У каждого теперь большая комната, кухня и санузел. Все отделано и готово к эксплуатации. Первые пять лет жилье будет в собственности области.

Александр КУРБАТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Через 5 лет граждане смогут заключить договор социального найма и, соответственно, приватизировать эту квартиру. В этом же жилом комплексе до конца года будет предоставлено 256 квартир. В соседних строящихся домах.

Новоселы получили квартиры благодаря подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно ей до конца года в новые дома вселят более 500 жителей региона. Они получат квартиры в Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Братске, но больше всего в Шелехове.