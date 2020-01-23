Деревянные беседки в Листвянке на берегу Байкала снесут

В судебном деле по этому вопросу поставлена точка. Разбирательства длились больше года. В итоге иск Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры удовлетворили. Беседки находятся буквально в нескольких метрах от берега, что нарушает права отдыхающих на свободное пребывание в береговой зоне. Кроме того, владелец не имеет никаких документов на занятый земельный участок.

Наталья РЯГУЗОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ: С учетом того, что береговая зона Байкала является федеральной собственностью и находится под особой защитой государства, организация в пределах такой рекреационной деятельности должна проводиться максимально аккуратно, не нарушая требования природоохранного законодательства.

Пресс-служба природоохранной прокуратуры отмечает: цивилизованное и законное обустройство рекреационной зоны Листвянки возможно только после утверждения генерального плана поселка. Как раз сейчас его разрабатывают.