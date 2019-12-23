Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут по решению суда

Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут по решению суда

23.12.19

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск об освобождении земельных участков, которые находятся в границах береговой полосы озера. По результатам проверки установлено, что возведенные сооружения расположены в центральной части поселка, в границах 20-метровой береговой полосы. Это мешает свободному передвижению людей.

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