Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут по решению суда

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск об освобождении земельных участков, которые находятся в границах береговой полосы озера. По результатам проверки установлено, что возведенные сооружения расположены в центральной части поселка, в границах 20-метровой береговой полосы. Это мешает свободному передвижению людей.