Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут по решению суда

Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут по решению суда23.12.19
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск об освобождении земельных участков, которые находятся в границах береговой полосы озера. По результатам проверки установлено, что возведенные сооружения расположены в центральной части поселка, в границах 20-метровой береговой полосы. Это мешает свободному передвижению людей.
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