Депутаты Заксобрания возьмут на контроль ситуацию со срывом работ по замене лифтов

На сессии Заксобрания региона решено было взять на контроль ситуацию со срывом работ по замене лифтов в Ангарске и других городах. Напомним, в 2018-м в городе нефтехимиков должны были заменить 105 лифтов, однако, по информации на февраль 2019 года, в эксплуатацию введен только 41 лифт. Как отметили парламентарии, в СМИ распространяется информация о том, что подрядные организации проводят работы некачественно и в не установленные договорами сроки. В связи с этим депутаты попросили правительство региона уточнить сведения, которые помогут им и их коллегам в муниципалитетах держать ситуацию на контроле.

Георгий ЛЮБЕНКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В связи с многочисленными жалобами дума АГО пыталась своими силами проконтролировать и ускорить работу по замене лифтов. Был направлен ряд запросов в контролирующие органы. Но полученные ответы противоречивы. Учитывая то обстоятельство, что этот факт получил широкую огласку в СМИ и что имеет место явное массовое нарушение прав и свобод граждан, депутаты считают, и мы с ними согласны, что эта ситуация является основанием для депутатской проверки.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В процессе своей деятельности эта комиссия может сделать 10 запросов, приглашать, вызывать и пользоваться своими правами. А главное — мы можем отработать механизм парламентского контроля.