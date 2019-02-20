Депутаты Заксобрания возьмут на контроль ситуацию со срывом работ по замене лифтов
Главная новость Новости Регион

Депутаты Заксобрания возьмут на контроль ситуацию со срывом работ по замене лифтов

20.02.19

На сессии Заксобрания региона решено было взять на контроль ситуацию со срывом работ по замене лифтов в Ангарске и других городах. Напомним, в 2018-м в городе нефтехимиков должны были заменить 105 лифтов, однако, по информации на февраль 2019 года, в эксплуатацию введен только 41 лифт. Как отметили парламентарии, в СМИ распространяется информация о том, что подрядные организации проводят работы некачественно и в не установленные договорами сроки. В связи с этим депутаты попросили правительство региона уточнить сведения, которые помогут им и их коллегам в муниципалитетах держать ситуацию на контроле.

 

Георгий ЛЮБЕНКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В связи с многочисленными жалобами дума АГО пыталась своими силами проконтролировать и ускорить работу по замене лифтов. Был направлен ряд запросов в контролирующие органы. Но полученные ответы противоречивы. Учитывая то обстоятельство, что этот факт получил широкую огласку в СМИ и что имеет место явное массовое нарушение прав и свобод граждан, депутаты считают, и мы с ними согласны, что эта ситуация является основанием для депутатской проверки.

 

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В процессе своей деятельности эта комиссия может сделать 10 запросов, приглашать, вызывать и пользоваться своими правами. А главное — мы можем отработать механизм парламентского контроля.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.