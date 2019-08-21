Депутат Государственной Думы Михаил Щапов с рабочей поездкой побывал в Слюдянском районе

Школы Слюдянского района готовы к новому учебному году. Их осмотрел депутат Государственной Думы Михаил Щапов в ходе рабочей поездки в территорию. Несколько учреждений нуждаются в более серьезном ремонте. Например, в переходе между блоками второй школы Слюдянки проблемы с кровлей. Этот вопрос депутат взял под личный контроль. С мэром района Алексеем Шульцем Михаил Щапов обсудил и тему расширения границ нацпарка «Заповедное Прибайкалье», а также заехал в Байкальск, где посмотрел, как устраняют последствия недавнего паводка. Самый проблемный объект — рухнувший мост через реку Солзан.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Беда основная в том, что через этот мост проходили основные коммуникации для города Байкальск. И теплосети, и канализация, и водопровод. И сейчас крайне важно до начала отопительного сезона восстановить эти коммуникации. Поговорили с руководством города. У них есть план, как это сделать. На это, конечно, потребуется помощь правительства Иркутской области и Российской Федерации. Сейчас будем следить за тем, чтобы эта помощь вовремя поступила. Ну и в дальнейшем этот мост, конечно, нужно восстанавливать.