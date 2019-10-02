Депутат Госдумы Михаил Щапов провел выездное совещание в Иркутском районе

Поликлинику на 700 посещений в смену и стационар построят в поселке Маркова Иркутского района. Земельный участок уже выбрали. В муниципальном образовании также возводят школу на 1275 учащихся и пожарное депо. Сегодня территория нуждается в 15 социально важных объектах. Об этом представители местной администрации рассказали депутату Госдумы России Михаилу Щапову во время выездного совещания.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: Это МО очень сильно развивается. Наверное, такими темпами, как никакой другой. Сейчас там живут 30 тысяч человек, каждый год прибывает на 5 тысяч. Это требует оперативного реагирования властей. И на те нужды, которые есть, и на опережение, безусловно, работать. Сейчас строятся школы, в планах поликлиника. Мы к этой работе подключены. Думаю, жители будут обеспечены вовремя всем необходимым.

А на заседании в администрации обсудили социально-экономическое развитие Марковского муниципального образования до 2021 года, затронули все важные для района вопросы. Михаил Щапов рассказал о направлениях своей работы в нижней палате парламента, о том, какие изменения в законодательстве считает первоочередными. А в завершении встречи депутат Госдумы поздравил с наступающим Днем учителя преподавателей местных школ, поблагодарил их за многолетний и самоотверженный труд.