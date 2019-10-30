День памяти погибших отметили на мемориале жертвам политических репрессий в Иркутском районе

Мемориал жертвам политических репрессий в Иркутском районе благоустроят к следующей осени. Проект уже готов и прошел все необходимые согласования. А сегодня, в День памяти погибших, провели панихиду и вспомнили всех поименно.

Имена расстрелянных родственников и земляков Нины Вечер написаны на нескольких листах. Все они «ушли» в 1938 году. Когда-то «врагов народа» сегодня называют поименно. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на мемориале в Пивоварихе, несмотря на непогоду, многолюдно.

Уже не один год родственники репрессированных выступают за начало реконструкции мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе. В прошлом году проект подготовили. Предполагалось разместить шесть стен памяти с именами и фамилиями жертв, захороненных здесь, а также строительство информационного центра. Но эти работы никто не согласовал с Росавиацией, а это необходимая часть, потому что территория мемориала в непосредственной близости к аэродрому.

Григорий ИВЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА по СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Росавиацией было принято решение не проводить здесь пока строительство информационного центра. Мы откорректировали проектную документацию, в нее включили большее количество стен памяти, проведение благоустройства. И этот проект согласовали стройнадзор и служба по охране памятников.

Все эти работы проведут в следующем году. По поручению губернатора Иркутской области к 1 сентября 2020-го мемориал в Пивоварихе должен приобрести другой, более ухоженный вид.