Будет находиться в больнице, пока не решится ее дальнейшая судьба

Речь о Мае Порсевой — одинокой пожилой женщине, которую накануне буквально спасла от смерти почтальон в Шелехове. Сейчас 78-летняя бабушка перенесла операцию, ей удалили два пальца на правой руке. Женщине предстоит долгий процесс реабилитации. По словам медиков, сейчас пациентка в стабильном состоянии. Но вот психологически ей пока еще тяжело: бабушка до сих пор плачет, вспоминает дни, когда лежала дома одна и не могла дождаться помощи.

Мая ПОРСЕВА: Вода стоит в бутылке ледяная. Я лед нагревала на животе. Четыре дня я вот так вот сосала лед. Потому что никто не пришел. Никто не помог. Вообще кажется, что все вокруг дикие. Вернулись в дикие времена.

Бабушка несколько дней одна замерзала в своем доме. У женщины не было дров, чтобы разжечь печку. Затем вышли из строя обогреватели. Она согревалась одеялами. Тревогу забила сотрудник шелеховской почты, когда женщина не пришла за пенсией. После к делу подключилась полиция. Как выяснилось, у бабушки есть и дети, и внуки. Но отношения с родственниками она не поддерживает. Сейчас пенсионерка живет в полуразрушенном и холодном доме. Скорее всего, после завершения лечения женщину будут определять на постоянное место жительство в социальное учреждение.