Развивать туризм не только вблизи Байкала. Бренд территории собираются разработать в Качугском районе Иркутской области. Этот вопрос, в том числе, обсудили на выездном заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания региона. В селе Анга, на родине святителя Иннокентия, побывала и наша съемочная группа.

Выездное заседание комитета по социально-культурному законодательству началось нетрадиционно: с молебна. В церкви поселка Анга все собрались, чтобы поклониться мощам святителя Иннокентия. Затем провели небольшую экскурсию по центру. Посетили простой деревянный дом святого и увидели специально расчищенный фундамент первого храма.

В Ангу делегация приехала, чтобы увидеть, как изменился поселок за почти два года с момента открытия центра, а также, чтобы рассмотреть социальные и культурные вопросы территории. Когда в 2017 году в селе открыли центр святителя Иннокентия и начали проводить серьезные культурные мероприятия, объем туристов вырос. Но вот инфраструктура по-прежнему оставляет желать лучшего.

Ирина СИНЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это, конечно, должно быть брендом Иркутской области и наряду с нашими священными реликвиями, Байкалом. Такие священные места должны олицетворяться с Иркутской областью. Для этого нужно еще сделать очень многое. Мы бы хотели посмотреть, какие предложения будут звучать от населения, от администрации Качугского района, от депутатов.

Первым делом решили: нужно разработать концепцию бренда, связанного с историческим местом, где проживал святитель Иннокентий, чтобы потенциал территории можно было в полном объеме использовать для развития туризма как паломнического, сосредоточенного вокруг центра святителя Иннокентия, так и этнографического — это посещение мест проживания коренных малочисленных народов – эвенков. Точки притяжения — культурно-просветительский центр в Анге, село Верхоленск, выросшее из основанного в 1641 году Верхоленского острога, а также знаменитые Шишкинские писаницы.

Елена КОБЗЕ, ГЛАВА СЕЛА АНГА: Заседание у нас проходит первый раз. Мы надеемся на улучшение. Оно даст толчок на улучшение инфраструктуры поселения, развитие туризма. С открытием центра у нас стала большая посещаемость туристов. Люди приезжают в церковь, в музей, очень интересно стало.

Сейчас необходимо провести капитальный ремонт местной амбулатории, ремонт и строительство дорог, разработку проектной документации для строительства полигона ТБО. Но, несмотря на все это, 85% населения Анги не хотели бы уезжать из села. Люди прониклись тем, что они живут на святой земле, и заинтересованы в том, чтобы социальная инфраструктура села получила поддержку из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания сегодня настаивают на разработке отдельной программы, направленной на развитие Анги и всего Качугского района.