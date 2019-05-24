Братск опаздывает начать работы по программе «Формирование комфортной городской среды»

Снова в отстающих. Братск в этом году опаздывает начать работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Сквер возле культурного центра «Братск-АРТ» начали благоустраивать в прошлом году. Аукцион на проведение работ разыграли 27 июля, 7 августа заключили муниципальный контракт. Заканчивали отделку уже при минусовых температурах в начале декабря. Неудивительно, что сейчас подрядчик вынужден устранять брак. С проверкой на место выехали представители областного министерства жилищной политики, энергетики и транспорта. Претензий немало: провалы в плитке, криво установленные столбы, закладные не по нормативам, газонов и вовсе нет.

Наталья СДОБНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Важное место для братчан, и, к сожалению, мы получали не одно негативное обращение и комментарии от жителей города по этому месту. Люди рассчитывали, что объекты, которые мы делаем по этой программе, делаются в течение одного года. Делаются с настоящим качеством, с достойным, чтобы они людей радовали, а не огорчали.

В этом году у Братска снова все шансы сорвать сроки выполнения работ. Бюджетные лимиты все муниципалитеты узнали разом — 24 апреля. Многие территории, такие как Саянск, Чуна, Слюдянка, уже начали благоустройство. А в северной столице Приангарья еще даже не заключили контракты. В 2019-м в Братске планируют обустроить 20 дворовых и 5 общественных пространств, городу предусмотрена субсидия в размере 143 млн рублей.