Более тонны макулатуры собрали ученики начальной школы из села Большой Кашелак Куйтунского района

Более тонны макулатуры собрали ученики начальной школы из села Большой Кашелак Куйтунского района

20.05.19

Тем самым они одержали победу в областном конкурсе #Скажи_мусору_Нет. В подарок для учеников 1 июня организаторы акции проведут семинар «День планеты» и концерт с участием иркутских музыкантов. За победу боролись всем селом. Акцию организовал благотворительный фонд «Подари планете жизнь» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области при поддержке фонда президентских грантов. Всего в региональном конкурсе участвовали 63 образовательных учреждения, они сдали в переработку свыше 135 тонн макулатуры.

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