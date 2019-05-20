Более тонны макулатуры собрали ученики начальной школы из села Большой Кашелак Куйтунского района

Тем самым они одержали победу в областном конкурсе #Скажи_мусору_Нет. В подарок для учеников 1 июня организаторы акции проведут семинар «День планеты» и концерт с участием иркутских музыкантов. За победу боролись всем селом. Акцию организовал благотворительный фонд «Подари планете жизнь» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области при поддержке фонда президентских грантов. Всего в региональном конкурсе участвовали 63 образовательных учреждения, они сдали в переработку свыше 135 тонн макулатуры.